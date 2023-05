Tesla Aktie: Piper Sandler senkt Kursziel trotz Kauf-Rating

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Audi hat sich in der Branche geäußert und will sich aus dem Preiskampf heraushalten. Die Tesla Aktie kann sich jedoch zuletzt wieder etwas besser halten und von dem Unterstützungsbereich um etwa 160 US-Dollar lösen. Idealerweise schaffen es die Bullen direkt in Richtung des Kursziels von 200 US-Dollar anzuziehen. Übergeordnet ist der größere Abwärtstrend allerdings noch aktiv.

Kauf-Rating für Tesla

Experten sind jedoch optimistisch und geben günstige Prognosen ab, beispielsweise hat sich erst zuletzt Piper Sandler zur Tesla-Aktie geäußert. Piper Sandler bewertet die Aktie positiv mit einem Kauf-Rating. Der Zielpreis wurde zwar auf 280 US-Dollar gesenkt, was jedoch immer noch eine gute Aufwärtschance darstellt. Gegenwind kommt allerdings von folgender Seite: Es wird erwartet, dass US-Startups für Elektrofahrzeuge nächste...