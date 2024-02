Tesla Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Anleger-Stimmung bei Tesla in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die für die Bewertung der Aktie herangezogen wurden. Die Diskussionen der letzten Tage wurden von besonders positiven Themen dominiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Diese Analyse wurde um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien erweitert, wobei sich 2 negative und 5 positive Signale ergaben. Dies führt zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" bezüglich der Anleger-Stimmung.

Um die Dynamik des Tesla-Aktienkurses zu bewerten, wurde der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 44,27, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 61,7 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 9 positive, 10 neutrale und 4 negative Einstufungen für die Tesla-Aktie abgegeben. Daraus ergibt sich eine langfristige Einschätzung von "Neutral". Dies spiegelt sich auch in den aktuellen Bewertungen wider, so liegt die durchschnittliche Empfehlung für Tesla aus dem letzten Monat ebenfalls bei "Neutral" (1 positiv, 4 neutral, 1 negativ). Das Kursziel für die Aktie liegt im Durchschnitt bei 209,75 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 8,25 Prozent bedeutet. Basierend auf dieser Einschätzung der Analysten ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Neutral" für die Tesla-Aktie.

In Bezug auf die Dividende weist Tesla eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3804,81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Automobil"-Branche beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3804,81 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als "Schlecht" für Investitionen eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung basierend auf der Anleger-Stimmung, dem Relative Strength Index und den Analysteneinschätzungen, während die Dividendenrendite auf ein unrentables Investment hindeutet.

