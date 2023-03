Tesla-Aktie: Nicht entmutigen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla-Aktionäre fiebern gebannt dem 24.04. entgegen – dem Tag, an dem das Unternehmen mit Sitz in Austin wieder seine Bücher öffnet. Der Geschäftsbericht zum 1. Quartal steht ins Haus, die große Frage lautet: Wird alles wie erwartet oder sind Überraschungen möglich? Und welchen Einfluss wird das voraussichtlich auf den Kurs der Tesla-Aktie haben?

Gerade einmal 25 Tage noch bis Tesla seine neuen Zahlen veröffentlichen will. Was können Aktionäre nun vom Geschäftsbericht des auf 615,00 Milliarden USD Börsenwert dotierten Unternehmens erwarten? Analysehäuser gehen laut Marketscreener-Daten im Konsens davon aus, dass Tesla ein starkes Umsatzplus vermelden wird: In Q1 2023 soll der Umsatz 23,46 Milliarden USD betragen – im Vorjahresvergleich eine Steigerung von 25,06 Prozent. Das operative Ergebnis (Ebit) schätzen die Experten...