Tesla-Aktie: Neue Lieferkette!

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Tesla-Aktie hat diese Woche einen turbulenten Verlauf genommen. Am Mittwoch schloss die Aktie bei 263 USD, was einem Minus von 3,7% seit Montag entspricht. Der Kursabsturz der Tesla-Aktie fällt zeitlich mit der Ankündigung des taiwanesischen Zulieferers Hota Industrial Mfg. Co zusammen. Hota plant, 99 Millionen Dollar in den Bau eines Werks im US-Bundesstaat New Mexico zu investieren. Der Zulieferer will damit seine Lieferketten regionalisieren und stärkt damit auch indirekt die Position von Tesla in den USA.

Kurs der Tesla-Aktie: 263 USD

Kursverlust seit Montag: -3,7%

Investition von Hota: 99 Millionen Dollar

Globale Lieferketten im Wandel

In einer Ära, in der Handelskriege und die COVID-19-Pandemie die globalen Lieferketten stören, hat Hota eine strategische Entscheidung getroffen. Die Nähe zu den nordamerikanischen...