Tesla-Aktie: Musk erwartet schwierige Rezession! 

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Wie könnte sich das Jahr 2023 entwickeln? Der Unternehmer Elon Musk erwartet zumindest eine Rezession. In Teslas Brief hieß es, man bewege sich in einem “ungewissen Wirtschaftsumfeld”. Der Elektroautobauer habe für das laufende Jahr jedoch ambitionierte Ziele. Schon 2022 konnte das Unternehmen der hohen Inflation und den Lieferkettenproblemen trotzen. Das Geschäftsjahr 2022 fiel hervorragend aus, denn der Umsatz wurde zum Vorjahr um 128 Prozent auf 12,6 Milliarden Dollar gesteigert.

Technisch wieder im Aufwind!

Aus technischer Sicht befindet sich die Tesla-Aktie zumindest kurzfristig wieder im Aufwind. Das vorläufige Tief wurde im am 6. Januar bei 96,30 USD generiert. Inzwischen handelt die Tesla-Aktie bereits wieder bei 130 USD. Jetzt wird es wichtig sein, das Jahrestief nicht mehr anzulaufen. Falls die Bären doch Oberhand gewinnen und ein neues Tief generieren, dann bestätigt sich der übergeordnet vorliegende Abwärtstrend. Auf der Unterseite käme dann die Marke von etwa 77,00 USD sehr stark in den Fokus. Der nächsthöhere Widerstand ist schon bei etwa 150 USD zu finden. Dort kam es bereits mehrfach zum Gerangel.

Tesla-Aktie – Die Tendenz ist übergeordnet abwärtsgerichtet!

Die Gesamtauswertung der Trendanalyse sieht wie folgt aus. Von zusammengefasst 30 Bewertungskriterien sind 12 als bullisch anzusehen. Das sind 40.00 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die Tesla-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist. Die Bullen setzen sich kurzfristig mehr und mehr durch.

Tesla kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Tesla jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Tesla-Analyse.

Tesla: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...