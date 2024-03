Tesla Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktie von Tesla weist derzeit keine Dividendenrendite auf, was bedeutet, dass Anleger im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Automobilbranche einen geringeren Ertrag von 1504,79 Prozentpunkten erzielen können. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) von Tesla liegt bei 91,15, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft angesehen wird. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt erhält Tesla daher in dieser Kategorie eine schlechte Bewertung.

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Tesla in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als neutral bewertet.

Im Vergleich zur Automobilbranche verzeichnete Tesla in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,45 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -17,55 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +20 Prozent für Tesla. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag Tesla mit einer Performance von 8,72 Prozent über dem Durchschnittswert von -6,27 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält Tesla in dieser Kategorie eine gute Bewertung.

