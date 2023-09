Tesla-Aktie: Die Milliarden-Investition!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Tesla-Aktie hat zum Wochenbeginn einen wahren Höhenflug erlebt und schloss am Montag bei 273 USD. Ein Plus von 10,3% innerhalb eines Tages ist beachtlich, zumal die Aktie in den letzten fünf Handelstagen eine positive Veränderung von 11,9% verzeichnen konnte. Angesichts dieser Kursentwicklung und der neuesten Nachrichten um das Unternehmen stellt sich die Frage: Was hat die Tesla-Aktie so beflügelt?

Kurs : 273 USD

: 273 USD GD200 : 200 USD (steigend)

: 200 USD (steigend) 52-Wochenhoch : 314 USD

: 314 USD 52-Wochentief: 102 USD

Investitionen in Mexiko vervielfacht

Der Gouverneur von Nuevo Leon, einem mexikanischen Bundesstaat, bestätigte kürzlich die monumentale Investition von 15 Milliarden Dollar durch Tesla und seine Zulieferer in eine Gigafabrik. Diese Zahl ist das Dreifache dessen, was ursprünglich von mexikanischen Behörden angekündigt wurde. Diese massive...