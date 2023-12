Tesla-Aktie: Läutet der Cybertruck den Aufschwung ein?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) ging am Donnerstag mit einem Kursverlust von -1,7% aus dem US-Handel und auch der Start am Freitagmorgen in Europa verlief negativ. Schafft es Elon Musk nicht mehr, mit einem neuen Automodell einen Hype auszulösen?