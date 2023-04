Tesla-Aktie: Kursziel von 310 US-Dollar im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Tesla-Aktie befindet sich seit einiger Zeit in einer Preisspanne von 170 bis 210 US-Dollar. Doch trotz des Drucks der Bären gelang es ihnen nicht, den Kurs weiter zur Unterseite zu drücken. Die nächste Hürde besteht darin, den Widerstand von 210 US-Dollar zu durchbrechen, um einen erneuten Aufschwung zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang könnte ein Kursziel von etwa 310 US-Dollar in den Fokus rücken. Die US-Investmentbank Goldman Sachs sieht derweil europäische Autohersteller technologisch im Nachteil gegenüber Tesla.

Goldman Sachs senkt Kursziele europäischer Autohersteller

In einer aktuellen Studie senkte Analyst George Galliers die Kursziele zahlreicher Autowerte und stufte BMW und Volvo Cars ab. Im Gegenzug erhöhte er die Kursziele der Sportwagenbauer Porsche AG, Ferrari und Aston Martin. Laut Galliers befinden sich...