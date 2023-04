Tesla-Aktie: Den Kursrabatt noch schnell nutzen?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Tesla-Aktie steht derzeit im Fokus der Anleger. Denn das Papier des Elektroautobauers hat in der Jahresbetrachtung rund 52% an Wert verloren, dabei ging es alleine in den vergangenen sechs Monaten um 28% in den Keller. Das langfristige Bild sieht dagegen ganz anders aus für die Tesla-Aktie. Denn: Im Fokus: Tesla-Aktie In der Zehn-Jahres-Betrachtung haben Aktionäre mit der...