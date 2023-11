Tesla-Aktie: Die Konkurrenz schläft nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Tesla-Rivale Rivian hat seine Zahlen vorgelegt. Die Erwartungen sind übertroffen worden – Tesla scheint aber an den Aktienmärkten davon sogar zu profitieren. Der Kurs legte in den ersten Stunden am Mittwoch noch einmal um fast 1 % zu. Die Aktie hat damit die Chance, den Wert von 200 Euro nach unten wieder nachhaltig erobert zu haben. Das ist aus charttechnischer Sicht für Tesla bedeutend.

Tesla: Starke Woche

Über die vergangenen fünf Handelstage hinweg hat Tesla damit einen Anstieg von annähernd 10 % geschafft. Die 200-Euro-Marke, auch die 200-Dollar-Marke, sind damit wieder erobert. Die Aktie von Tesla bleibt auch ohne weitere Nachrichten ohnehin im Aufwärtstrend. Denn seit Jahresbeginn legte der Kurs um über 83 % zu. Die Ergebnisse waren schon besser – aber der Trend bleibt positiv.

Chartanalysten sehen bis zu Kursen von...