Tesla Aktie: Kann das wirklich sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Tesla-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 234,29 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 199,73 USD, was einem Unterschied von -14,75 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Basierend auf der langfristigen Meinung von Analysten wird die Tesla-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 24 Bewertungen liegen 9 im "Gut"-, 11 im "Neutral"- und 4 im "Schlecht"-Bereich. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie laut den Studien des letzten Monats als "Neutral", wobei kein Analyst die Aktie als "Gut" und 2 als "Neutral" einstuften. Das Kursziel der Analysten liegt bei 209,75 USD, was einer potenziellen Performance von 5,02 Prozent entspricht und somit eine Gesamtbewertung von "Gut" ergibt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Tesla-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,69 Prozent erzielt und liegt damit 7 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automobile" beträgt -17,07 Prozent, und Tesla übertrifft diesen Wert um 15,39 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI) für Aktien, der aktuell bei 51,53 liegt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 54 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Tesla-Aktie gemäß der technischen Analyse und der Analysteneinschätzung eine Mischung aus "Neutral" und "Gut" Bewertungen.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Tesla-Analyse vom 29.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Tesla jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Tesla-Analyse.

Tesla: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...