Tesla-Aktie: Kann die 200er-Marke endlich genommen werden?

Die Tesla-Aktie stabilisiert sich in den letzten Handelstagen, während die Bullen um die wichtige 200er-Marke kämpfen. Bei einem erfolgreichen Durchbruch rückt die 300er-Marke in den Fokus. Unterdessen verkaufte Andrew D Baglino, Senior VP für Powertrain und Energy Engineering, am 27. März 2023 insgesamt 10.500 Tesla-Aktien für 2.040.780 US-Dollar. Positiv ist hingegen aber, dass Citigroup zwar neutral für die Tesla Aktie bleibt, jedoch den Zielpreis zur Oberseite anpasst.

Q1-Auslieferungen erfüllen oder übertreffen Erwartungen

Tesla dürfte die Auslieferungserwartungen für das erste Quartal erfüllen oder sogar übertreffen, da Preissenkungen die Nachfrage ankurbelten und eine bessere Konkurrenzfähigkeit gegenüber einheimischen Herstellern in China ermöglichten. Analysten von Wedbush Securities erwarten mindestens 420.000...