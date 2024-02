Tesla Aktie: Jetzt wird es konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Tesla-Aktie wird von Analysten unterschiedlich bewertet, wobei 9 von 23 Bewertungen als "Gut", 10 als "Neutral" und 4 als "Schlecht" eingestuft werden. Im Durchschnitt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating. Für den letzten Monat ergaben sich 1 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Einstufungen, was zu einer kurzfristigen Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 209,75 USD, was einem potenziellen Anstieg um 4,9 Prozent vom letzten Schlusskurs (199,95 USD) aus bedeutet. Somit lautet die daraus abgeleitete Empfehlung "Neutral".

Im Vergleich zur "Automobile"-Branche konnte Tesla in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +12,82 Prozent erzielen, während der durchschnittliche Aktienkurs in dieser Branche um -14,51 Prozent gefallen ist. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Tesla mit 7,52 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tesla mit einem Wert von 74,09 deutlich höher als der Branchendurchschnitt von 22,31. Dies führt zu einer Überbewertung des Unternehmens und einer Einstufung als "Schlecht"-Empfehlung.

Das Stimmungsbild in den sozialen Medien hat sich negativ verändert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment führt. Allerdings konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussionsstärke festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammenfassend erhält Tesla daher auf dieser Basis eine "Schlecht"-Bewertung.

