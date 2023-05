Tesla-Aktie: Jetzt noch schnell kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Tesla-Aktie hat in den vergangenen sechs Monaten per Saldo 34% an Wert verloren und kämpft aktuell mit der Kursmarke von 145,00 Euro. Auf Jahressicht müssen Tesla-Aktionäre einen Kursverlust von rund 50% verbuchen, während in der 3-Jahres-Betrachtung ein Kursgewinn von 188% auf der Tesla-Anzeigetafel steht. Das langfristige Bild: Im Fokus: Tesla-Aktie In der Zehn-Jahres-Betrachtung...