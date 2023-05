Tesla-Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen...

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

Die Tesla-Aktie hat sich auf Monatssicht um rund 22% nach oben geschraubt und kämpft aktuell wieder mit der Kursmarke von 190,00 Euro. In der 1-Jahres-Betrachtung müssen Tesla-Aktionäre jedoch noch einen Kursverlust von 25% verbuchen. Das langfristige Bild: Im Fokus: Tesla-Aktie In der Zehn-Jahres-Betrachtung haben Aktionäre mit der Tesla-Aktie per saldo stolze 3311% gewonnen,...