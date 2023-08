Tesla-Aktie: Jetzt geht es um alles!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Liebe Leserinnen und Leser,

am heutigen Tag hat Tesla nur einen Verlust von -1 % hinnehmen müssen. Das ist nicht viel. Allerdings sind die Notierungen in den vergangenen fünf Tagen um insgesamt annähernd 5 % abgerutscht – und das liest sich schon deutlich gravierender. Nun fragt sich, ob der Aufwärtsmarsch vorbei ist. Dabei hat Tesla nun sehr gute Nachrichten publizieren können, so der Eindruck.

Neue Modelle bei Tesla

Am Dienstag stellte Tesla in den USA seine neuen Model S und X vor. Dies wiederum kann an den Märkten an sich einen Impuls auslösen, so die Hoffnung vorher. Denn Tesla kann derzeit auch darauf setzen, dass der E-Mobilitätsmarkt im Grunde gut funktioniert. Die Märkte habe sich aber anders entschieden. Allgemein ist offenbar die Sorge vor einem Zusammenbruch in China größer als die Hoffnung darauf, dass einzelne...