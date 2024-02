Tesla Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Die technische Analyse der Tesla-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 199,95 USD 14,34 Prozent unter dem GD200 (233,41 USD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Ebenso liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, mit 220,87 USD um 9,47 Prozent unter dem Kurs, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Tesla weist hier einen Wert von 74,09 auf, was deutlich über dem Branchenmittel in der "Automobile"-Branche (22,31) liegt und somit als überbewertet gilt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Tesla haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Dies basiert auf der Auswertung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, wobei keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion festgestellt wurden. Insgesamt wird das Sentiment als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich hat Tesla in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,69 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Automobile"-Branche im Durchschnitt um -14,51 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +12,82 Prozent im Branchenvergleich, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt Tesla mit einer Überperformance von 7,52 Prozent über dem Durchschnittswert.

Insgesamt wird der Aktienkurs der Tesla-Aktie basierend auf der technischen, fundamentalen und sentimentalen Analyse als "Schlecht" bewertet.

Tesla kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Tesla jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Tesla-Analyse.

Tesla: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...