Tesla Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktie von Tesla bietet derzeit keine Dividendenrendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Automobilsektor. Die aktuelle Rendite liegt bei 0 %, was einem geringeren Ertrag von 3804,64 Prozentpunkten im Vergleich zum Durchschnitt entspricht. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Unternehmen im Bereich "Zyklische Konsumgüter" weist die Aktie von Tesla eine Rendite von 59,04 Prozent auf, was mehr als 64 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Während die durchschnittliche Rendite in der Automobilbranche in den letzten 12 Monaten bei -11,33 Prozent lag, konnte Tesla eine Rendite von 70,37 Prozent erzielen. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Analysten bewerten die Tesla-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 9 positiven, 10 neutralen und 4 negativen Bewertungen in den letzten 12 Monaten. Auch die jüngsten Bewertungen zeigen eine neutrale Tendenz, mit einer durchschnittlichen Kursprognose von 209,75 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 9,48 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Tesla daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Die Diskussion war an drei Tagen von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen überwiegend negative Kommunikation herrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen zu Tesla. Aufgrund statistischer Auswertungen basierend auf historischen Datenmengen und einem Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen wird das Anleger-Sentiment als "Schlecht" eingestuft.

Sollten Tesla Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Tesla jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Tesla-Analyse.

Tesla: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...