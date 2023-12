Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Stimmung rund um die Aktienkurse von Guangzhou Hi-target Navigation Tech wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Guangzhou Hi-target Navigation Tech diskutiert. Daher erhält die Aktie in diesem Aspekt die Bewertung "Gut". Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Stimmung rund um Guangzhou Hi-target Navigation Tech als "Gut" eingestuft werden muss.

Im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" konnte Guangzhou Hi-target Navigation Tech in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,24 Prozent erzielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +1,43 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite bei 11,6 Prozent, was einer Überperformance von 6,64 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie in Bezug auf den Branchenvergleich die Bewertung "Gut".

Die aktuelle Dividendenrendite für Guangzhou Hi-target Navigation Tech beträgt 0 Prozent in Relation zum aktuellen Aktienkurs. Dies liegt mit 0,12 Prozent nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,12 Prozent für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 1718,34 liegt Guangzhou Hi-target Navigation Tech auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung, da sie aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet ist.

