Tesla-Aktie: Hier droht jetzt mächtig Ärger!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

Die Aktie von Tesla hat einen wirklich guten Monat an der Börse erlebt. Anfang Juli in Frankfurt noch bei 632 Euro gehandelt, hatten sich die Papiere des US-Elektroautobauers am vergangenen Donnerstag auf bis zu 922 Euro vorgearbeitet – ein sagenhaftes Plus von 45 Prozent. Dann allerdings bröckelte der Zugewinn bei der Tesla-Aktie etwas, vor dem Wochenende ging sie bei 842… Hier weiterlesen