Tesla-Aktie: Hat Tesla den Bitcoin-Markt zum Absturz gebracht?

Der Elektrofahrzeughersteller Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) hat im Januar 2021 für 1,5 Milliarden Dollar Bitcoin (CRYPTO: BTC) gekauft. Hat der Zeitpunkt des jüngsten Verkaufs dazu beigetragen, Bitcoin in einen Absturz zu führen? 75 % der Bitcoin-Bestände in Fiat-Währung umgewandelt Tesla gab am Mittwoch in seinem Ergebnisbericht für das zweite Quartal bekannt, dass das Unternehmen 75 % seiner Bitcoin-Bestände im Laufe des…