Tesla-Aktie: Harsche Kritik!

Tesla Inc. (TSLA), einer der Vorreiter der Elektroauto-Revolution, sieht sich mit mehr Kritik an seiner Fahrerassistenz-Technologie konfrontiert, da das Unternehmen in der von der National Highway Traffic Safety Administration veröffentlichten Liste der Unfälle mit selbstfahrender Technologie an erster Stelle steht. Von den 392 Unfällen, die von der Behörde registriert wurden, werden 273 dem Unternehmen von Elon Musk zugeschrieben. Sechs tödliche… Hier weiterlesen