Tesla Aktie: Gut oder schlecht?

Die Diskussionen über Tesla in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Darüber hinaus wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Im zurückliegenden Zeitraum konnten auch zwei Handelssignale ermittelt werden, nämlich 0 Gut- und 2 Schlecht-Signale. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie. Die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie von Tesla bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 36,19 Prozent erzielt, was 25,67 Prozent über dem Durchschnitt (10,52 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Automobile" beträgt -2,12 Prozent, wobei Tesla aktuell 38,31 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".

Die Dividendenrendite der Tesla-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 3830,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Automobile, 3830,24). Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

Auch in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich ein interessantes Bild. Die Aktie von Tesla hat eine erhöhte Aktivität aufgewiesen, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum jedoch weitgehend unverändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Tesla in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

