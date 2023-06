Tesla-Aktie: Im Gewinnrausch!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

am Donnerstag wird zwar nicht in allen Bundesländern gearbeitet, der Handel an den Aktienmärkten aber läuft weiterhin. Die Aktie von Tesla hat minimal mit einem Abschlag von -0,5 % zurückgesetzt. Dennoch läuft es an sich ausgezeichnet für den Titel. In den vergangenen Tagen knackte Tesla eine besondere Marke und macht sich damit auf den Weg, einen neuen Gewinnrausch einzuläuten. Im Gewinn-Depot des TechAktien Masterclass ist die Aktie schon seit langer Zeit – aus gutem Grund.

Die Börsen laufen für Tesla!

Das US-Unternehmen profitiert von verschiedenen Faktoren. Die Kurse sind ohnehin binnen der vergangenen ca. 6 Wochen ausgehend von weniger als 140 Euro auf mittlerweile etwa 210 Euro angestiegen. Das ist ein Aufschlag von ca. 50 % in wenigen Wochen. Dies zeigt, dass Tesla derzeit im Aufwärtstrend...