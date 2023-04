Tesla-Aktie: Führt das Umdenken zur Erholung?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) hat in den vergangenen fünf Tagen rund -11% an Wert verloren und notiert aktuell bei 163 US$. Aber kann ein Umdenken an der Spitze durch Elon Musk jetzt die Wende für das Papier bringen? Oder setzt sich der Abwärtstrend weiter fort?

Tesla mit Hauptsitz in Austin im US-Bundesstaat Texas wurde im Jahr 2003 gegründet. 2008 wurde das erste Elektroauto verkauft, der Roadster. Seitdem avancierte Tesla zum modernsten Automobilhersteller der Welt. In den vergangenen Jahren hat ...





