Tesla-Aktie im Fokus: Was für ein Sturm!

Die Tesla-Aktie, eine bekannte Größe in der Tech Aktien Masterclass, hat am Dienstag einen bedeutenden Aufschwung erlebt. Die Kurse sind um mehr als 4,50 % gestiegen und haben mühelos die Marke von über 220 Euro erreicht. Dies verdeutlicht, dass die Kurse nach einigen Schwächephasen wieder auf dem Weg nach oben sind. Am Montag konnte Tesla bereits einen Gewinn von über 6 % verbuchen und auch am Dienstag war ein Anstieg um fast schon erwähnte 4,5 % zu verzeichnen.

Dadurch ist der vorherige kleinere Abwärtstrend bei Tesla nun nahezu irrelevant geworden. Zum Vergleich: Der Schlusskurs lag früher unter 200 Euro.

Tesla: Im Fokus

Die Amerikaner konnten im aktuellen Jahr insgesamt einen steilen Anstieg verzeichnen – ein Aspekt den Chartanalysten besonders schätzen. Allerdings bleiben US-amerikanische Unternehmen aus...