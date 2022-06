Tesla-Aktie: Fabriken machen Milliardenverluste!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

Die neuen Autofabriken von Tesla Inc. (TSLA) in Texas und Berlin verlieren "im Moment Milliarden von Dollar", da Störungen in der Lieferkette die Fähigkeit des Elektroauto-Riesen beeinträchtigen, die Produktion hochzufahren, sagte CEO Elon Musk in einem Interview. Gigantische Geldverbrennungsanlagen 'Die beiden Fabriken in Berlin und Austin sind im Moment gigantische Geldverbrennungsanlagen. OKAY? Es sollte wie ein gigantisches Rauschen klingen, das… Hier weiterlesen