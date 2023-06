Tesla-Aktie: Es wird ungemütlich

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) ist aktuell sehr hoch bewertet, was vor allem an der deutlichen Aufwärtsbewegung des Titels seit Anfang des Jahres liegt. Doch kann der Titel wie in der Vergangenheit jahrelang auf diesem Niveau bleiben? Oder kommt hier vielleicht bald ein deutlicher Abverkauf?