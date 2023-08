Tesla-Aktie: Entscheidender Moment für die Zukunft!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla verzeichnete heute lediglich einen Verlust von -1,00 %, was auf den ersten Blick unbedeutend erscheint. Allerdings ging der Gesamtverlauf in den letzten fünf Tagen um nahezu 5,00 % zurück – ein durchaus signifikanter Rückgang. Ob daraus abgeleitet werden kann, dass der bisherige Aufwärtstrend nun vorüber ist? Andererseits gab es anscheinend positive Nachrichten seitens Tesla.

Neue Perspektiven mit Teslas neuen Modellen

Am Dienstag präsentierte Tesla seine neuesten Model S und X in den USA. Hieraus könnten Impulse für die Märkte entstehen – so zumindest die Hoffnung im Vorfeld. Da der E-Mobilitätsmarkt insgesamt gut läuft, konnte dazu beitragen. Die Märkte zeigten allerdings eine andere Reaktion und schienen überwiegend Sorgen über einen möglichen Einbruch in China zu haben.

Trotz gegenwärtiger Schwierigkeiten sind...