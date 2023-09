Tesla-Aktie: Enthüllt!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Tesla-Aktie hat sich im Laufe der Woche merklich verändert und am Mittwoch bei 239 USD geschlossen. Damit verbucht das Unternehmen einen Verlust von 2,6 % im Vergleich zum Wochenbeginn. Diese Entwicklung steht möglicherweise in Zusammenhang mit den neuesten Umweltvorfällen in Teslas Fabrik in Grünheide, die mittlerweile auf 26 gestiegen sind. Einige Analysten sehen die Korrelation der Umweltfragen mit der Tesla-Aktie als kritischen Punkt an. Es sind weder Kleinigkeiten noch Störfälle im Sinne der Störfallverordnung, jedoch können sie einen Schatten auf das grüne Image von Tesla werfen.

Umweltvorfälle in Grünheide belasten das Image

26 gemeldete Umweltvorfälle

Ausgelaufene Stoffe wie Lack und Diesel

Teil des Geländes im Wasserschutzgebiet

Obwohl Tesla bestätigt hat, dass die Vorfälle keine Umweltschäden verursacht...