Tesla Aktie: Endlich geschafft?

Die Analysteneinschätzung für Tesla zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 11 Mal eine positive, 11 Mal eine neutrale und 3 Mal eine negative Bewertung vergeben wurde. Langfristig wurde der Titel von institutioneller Seite aus als "Neutral" eingestuft. Im letzten Monat gab es 0 positive, 2 neutrale und 0 negative Empfehlungen, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einstufung führt. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 3,9 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 220,14 USD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tesla liegt bei 96,67 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt einen Wert von 62,48 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Tesla diskutiert wurde. An einem Tag dominierten positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Zusammenfassend ergibt sich damit eine "Neutral"-Einstufung für Tesla basierend auf den verschiedenen Analysen und Einschätzungen.

