Tesla Aktie: Eine Überraschung steht bevor!

Die Aktie von Tesla hat in letzter Zeit eine Kursentwicklung von -7,85% am Finanzmarkt verzeichnet. Dies fügt sich in eine negative Entwicklung der vergangenen fünf Handelstage ein, die insgesamt bei -9,74% liegt. Dies deutet darauf hin, dass der Markt derzeit relativ pessimistisch gestimmt ist.

Trotz dieser Entwicklung sind Analysten der Meinung, dass die Aktie von Tesla aktuell nicht richtig bewertet wird. Das wahre Kursziel wird auf 197,80 EUR geschätzt, was einer potenziellen Steigerung um +12,53% vom derzeitigen Kurs entspricht.

Insgesamt sind 11 Analysten der Ansicht, dass die Aktie von Tesla ein starker Kauf ist. Weitere 5 Analysten teilen diese optimistische Einschätzung und empfehlen den Kauf der Aktie. 21 Experten haben eine neutrale Position eingenommen und bewerten die Aktie mit “halten”, während 3 Analysten der Meinung sind, dass die Aktie verkauft werden sollte. Es gibt auch 3 Experten, die der Auffassung sind, dass Tesla sofort verkauft werden sollte.

Trotz dieser gemischten Bewertungen bleiben insgesamt 37,21% der Analysten optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung der Tesla-Aktie.

Es ist wichtig anzumerken, dass das Guru-Rating von Tesla weiterhin bei 3,42 liegt, was zusätzliches Vertrauen in die langfristige Entwicklung der Aktie signalisiert. Dies deutet darauf hin, dass trotz der aktuellen Kursentwicklung Analysten weiterhin Potential in der Tesla-Aktie sehen.

Die Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, die Aktie habe ein mittelfristiges Kursziel bei 197,80 EUR. Wenn die Bankanalysten Recht behalten, eröffnet Tesla aktuell Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +12,53%. Nach der jüngsten Kursentwicklung mit einem schwachen Trend jedoch teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung.

