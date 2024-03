Tesla Aktie: Eine Überraschung nach der anderen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktie von Tesla hat in den letzten Tagen einen Kursrückgang von -4,54% verzeichnet, was sich zu einem Gesamtverlust von -5,13% in der vergangenen Handelswoche summiert. Dies hat die Stimmung am Markt offensichtlich gedämpft, jedoch sind Analysten der Meinung, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist.

Das aktuelle Kursziel für Tesla liegt bei 196,90 EUR, was einem Potenzial von +27,17% über dem aktuellen Kursniveau entspricht. Dies zeigt, dass die Bankanalysten trotz des aktuellen Kursrückgangs optimistisch in Bezug auf die zukünftige Entwicklung der Aktie sind.

In Bezug auf das Guru-Rating von Tesla bleibt die Einschätzung mit 3,29 unverändert. Dies deutet darauf hin, dass die Experten trotz des aktuellen Geschehens weiterhin positiv gestimmt sind.

Eine genaue Analyse der Analystenmeinungen zeigt, dass 9 Analysten die Aktie als starken Kauf ansehen, während 6 weitere Analysten sie als Kauf einstufen, jedoch nicht euphorisch. Auf der anderen Seite haben sich 23 Experten neutral positioniert und vergeben das Rating “halten”. Es gibt jedoch immer noch 3 Analysten, die der Meinung sind, die Aktie solle verkauft werden, und 4 weitere Experten, die sogar zum sofortigen Verkauf raten.

Trotz dieser unterschiedlichen Meinungen bleibt der Anteil der Analysten, die zumindest noch optimistisch sind, bei +33,33%. Dies deutet darauf hin, dass es auch weiterhin Vertrauen in die langfristige Entwicklung der Tesla-Aktie gibt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Meinungen der Analysten in Bezug auf die Tesla-Aktie geteilt sind. Während einige optimistisch in Bezug auf das Kurspotenzial sind, gibt es auch Stimmen, die den Verkauf der Aktie empfehlen. Die genaue Entwicklung bleibt jedoch abzuwarten, insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Kursentwicklung.

