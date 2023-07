Tesla-Aktie: Eine Bewertung des Potenzials

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla scheint damit begonnen zu haben, Stellen in der Batteriemontage seiner Shanghai-Anlage zu reduzieren. Einem Bericht von Bloomberg News zufolge wurden bereits einige Mitarbeiter über eine Versetzung in andere Produktionsbereiche – darunter Lackierung und allgemeine Montage – unterrichtet. Ziel des Unternehmens ist es offenbar, die menschliche Arbeitskraft an den Batterie-Fertigungslinien durch Automatisierungstechnologien zu ersetzen.

• Tesla verringert anscheinend die Anzahl der Mitarbeiter im Bereich Batteriemontage

• Das Unternehmen plant, Menschen durch fortschrittliche Anlagen zu ersetzen

Die gesamte Belegschaft des Werks beläuft sich auf rund 20.000 Personen. Angesichts dieser Veränderungen stellen sich jedoch Fragen hinsichtlich der aktuellen Entwicklungen bei Tesla.

Bis jetzt hat Tesla noch nicht auf Anfragen...