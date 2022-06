Tesla-Aktie: Dogecoin soll wie eine Währung fungieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der Dogecoin (CRYPTO: DOGE) wurde 2013 von Jackson Palmer und Billy Markus als Scherz in Anlehnung an ein populäres Meme, das einen Shiba Inu darstellt, geschaffen. Die Kryptomünze hat viel Popularität erlangt, nachdem Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) CEO Elon Musk die Meme-Münze als seine Lieblingskryptowährung bezeichnet hat. Markus Wunsch für Dogecoin Dogecoin hat weiteren Meme-Coins wie Shiba Inu (CRYPTO: SHIB), Dogelon… Hier weiterlesen