Tesla-Aktie: Diese Neuigkeiten haben es in sich!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Beim Elektroautobauer Tesla kommt es zu einem überraschenden Wechsel an der Spitze des Finanzressorts. Der bisherige Finanzchef Zachary Kirkhorn legt nach vier Jahren sein Amt nieder. Sein Nachfolger als “Master of Coin” oder “Herr der Münze” ist Vaibhav Taneja, der bisherige Chefbuchhalter. Kirkhorn wird bis zum Jahresende für einen reibungslosen Übergang sorgen. Die Tesla-Aktie verzeichnete an der US-Börse Nasdaq einen Rückgang von etwa drei Prozent.

Gründe für den Wechsel wurden nicht genannt. Kirkhorn war ein erfolgreicher Finanzexperte und galt als möglicher Nachfolger von Elon Musk, dem exzentrischen Unternehmenschef von Tesla. Musk führt neben Tesla noch weitere Unternehmen wie SpaceX und die Boring Company. Kirkhorn äußerte sich stolz über seine 13-jährige Zeit bei Tesla. Experten spekulieren, dass die Zusammenarbeit...