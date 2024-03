Tesla Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Dividendenrendite von Tesla liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie. In Bezug auf die technische Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Tesla einen Wert von 234,61 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 201,88 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Der Relative Strength Index zeigt, dass die Tesla-Aktie derzeit überverkauft ist, was als gutes Signal bewertet wird. Die Analystenmeinungen für Tesla zeigen eine neutrale Einschätzung, sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 209,75 USD, was einer neutralen Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Tesla-Aktie von den Analysten eine neutrale Empfehlung.

