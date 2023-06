Tesla-Aktie: Dann kann es schnell gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

Die Tesla-Aktie steigt heute um rund 2,5% auf ein neues 6-Monats-Hoch. Dabei können sich Aktionäre des Elektroautobauers in der Monatsbetrachtung per Saldo über einen satten Kursgewinn von 30% freuen. Und auch das langfristige Bild der Tesla-Aktie ist beeindruckend. Denn: Im Fokus: Tesla-Aktie In der Zehn-Jahres-Betrachtung haben Aktionäre mit der Tesla-Aktie per saldo 4176,8%...