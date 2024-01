Tesla Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Tesla beträgt derzeit 78,21 und liegt damit 282 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Automobile) von 20. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie. Daher erhält Tesla auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten zwei Wochen wurde Tesla von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Äußerungen ausgewertet und festgestellt, dass in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Aufgrund der Anlegerstimmung auf dieser Ebene wird daher eine "Schlecht"-Einstufung vorgenommen. Darüber hinaus hat die Redaktion 3 eindeutig negative Signale herausgefiltert.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Tesla liegt derzeit bei 73,71 und führt zur Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, wird mit 48,93 bewertet und ergibt eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung auf "Schlecht".

Analysten schätzen die Aktie von Tesla langfristig als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 12 positive, 11 neutrale und 3 negative Bewertungen abgegeben. Im letzten Monat gab es 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen. Dies führt auf kurze Sicht zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 225,43 USD, was einem erwarteten Rückgang von -5,46 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 238,45 USD liegt. Basierend auf den Analystenschätzungen wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

