Tesla-Aktie: China-Überraschung!

In einer Phase, in der die globalen Märkte mit geopolitischen Unsicherheiten und makroökonomischen Herausforderungen zu kämpfen haben, schafft es die Tesla-Aktie, sich durch ihre beeindruckende Performance in China abzuheben. Laut jüngsten Daten der China Passenger Car Association (CPCA) hat Tesla seinen Anteil am chinesischen Markt für Elektrofahrzeuge fast verdoppelt. Diese Leistung ist besonders bemerkenswert angesichts der Tatsache, dass China das weltweit größte Automarkt ist, und damit ein kritischer Faktor für Tesla’s langfristige Strategie. Die Tesla-Aktie beendete die letzte Handelswoche bei 248 USD, ein Wochengewinn von 1,5%, und scheint weiterhin eine starke Bullenstimmung zu verzeichnen.

Chinas Markt als Katalysator

Gesamter chinesischer EV-Marktanteil: 13,2% im August, fast doppelt so viel wie im Juli...