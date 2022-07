Tesla-Aktie: Die Bullen können sich behaupten!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Stimmung an den Märkten ließ heute wieder deutlich nach und der DAX startete mit einem Verlust von knapp einem Prozent in die neue Woche. Zusätzlich wird bei Tesla die Produktion in Grünheide für zwei Wochen unterbrochen und dann ist da noch die drohende Schlammschlacht zwischen Tesla-Chef Elon Musk und Twitter. Es gäbe also mehr als genug Gründe, um der… Hier weiterlesen