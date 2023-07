Tesla-Aktie: Bullen feiern - Potenzial noch nicht ausgeschöpft?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktie von Tesla hat das zweite Halbjahr mit großem Elan eingeläutet. Zu Beginn der neuen Handelswoche katapultierte sich der Kurs um über 8 Prozent nach oben und erreichte ein neues Höchstniveau seit September bei einem Wert von 284,25 Dollar. Dieser Preisanstieg wurde durch die Veröffentlichung der Lieferzahlen für das zweite Quartal am Wochenende ausgelöst.

Wie Tesla bekannt gab, wurden in den drei Monaten bis Juni etwa 466.000 Fahrzeuge geliefert – nahezu doppelt so viele wie im Vergleichsquartal des Vorjahres, als nur etwa 254.695 Autos verkauft wurden. Auch die Produktionsleistung ist auf vollen Touren: laut Unternehmensangaben lag sie im Berichtszeitraum bei rund 479.700 Einheiten, einem Anstieg von mehr als 85 Prozent zum Vorjahr hinzuweisenhatte . Bei beiden Zahlen hat Tesla die Markterwartungen übertroffen, was...