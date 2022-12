Tesla-Aktie: Bodenbildung endlich abgeschlossen?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) schickt sich an, langsam aus dem Keller zu kriechen. Nach einer rasanten Talfahrt von -45% binnen eines Monats hat sie den gestrigen Handelstag erstmals wieder mit einem Plus von 3,3% auf 112,71 US$ beendet. Und vorbörslich scheint sich das mit aktuell +3% auf über 116 US$ fortzusetzen. Ist die Gefahr vorüber oder müssen Anleger weiter vorsichtig bleiben?

Tesla mit Hauptsitz in Austin im US-Bundesstaat Texas wurde im Jahr 2003 gegründet. 2008 wurde das erste ...





