Tesla-Aktie: Besonderer Auftritt auf der IAA Mobility!

Der Aktienkurs der Tesla-Aktie hat am letzten Handelstag neue mehrmonatige Höchststände erreicht. Zudem bietet sich eine großartige Chance für Liebhabern des Unternehmens, Tesla auf dem Münchner Königsplatz zu besuchen. Anders als in den Vorjahren wird Tesla dieses Jahr auf der IAA Mobility vertreten sein. Allerdings wird der Elektroautobauer nicht auf dem Messegelände, sondern auf einem der Ausstellungsplätze in der Münchner Innenstadt präsent sein, wie von der IAA Mobility am Freitag bekannt gegeben wurde. Die Fachzeitschrift “Automobilwoche” hatte zuvor darüber berichtet.

Tesla-Stand auf dem Münchner Königsplatz: Spannende Präsentation erwartet

Der Tesla-Stand wird voraussichtlich eine Fläche von etwa 200 Quadratmetern einnehmen. Die genauen Pläne für die Präsentation wurden noch nicht bekannt gegeben. Neben Tesla werden...