Tesla Aktie: Aus und vorbei!

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktien von Tesla war in den letzten zwei Wochen eher neutral, mit vereinzelten positiven und überwiegend negativen Diskussionen in den sozialen Medien. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten ebenfalls negative Themen die Gespräche. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Tesla-Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung im Anleger-Sentimentsbarometer.

Die Analystenbewertung für Tesla zeigt in den letzten 12 Monaten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen gut, neutral und schlecht, was langfristig zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, basierend auf den aktuellen Empfehlungen und dem durchschnittlichen Kursziel von 220,14 USD.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tesla zeigt mit einem Wert von 96,67 eine überverkaufte Situation an und führt somit zu einer "Schlecht"-Einstufung. Auch der RSI25, der die Kursentwicklung über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie sowohl den 50- als auch den 200-Tage-Durchschnitt unterschreitet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt zeigen die Anleger-Sentiments, die Analystenbewertung, der Relative Strength Index und die technische Analyse eine negative Tendenz für die Tesla-Aktie, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

