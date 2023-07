Tesla-Aktie: Auf dem Weg zu einem Gewinn-Revolution!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla ist erneut in der Gewinnzone. Der Aktientitel aus dem TechAktien-Masterclass und dem dazugehörigen Profit-Portfolio hat über einen längeren Zeitraum beachtliche Renditen generiert. Die positive Tendenz setzt sich fort – am Mittwoch konnte das US-Unternehmen in den ersten Vormittagsstunden bereits 1,7 % zulegen.

Die Börsenkurse scheinen entspannt zu sein – Tesla wird am 19. Juli seine Bücher öffnen und die Zahlen für das zweite Quartal präsentieren. Aus Investorensicht dürfte dies nicht mehr zu Enttäuschungen führen – insbesondere da Tesla auch in den letzten Tagen eine gute Bewertung von Analysten erhalten hat.

Tesla: Umsatzprognose übersteigt 100 Milliarden Dollar / h2

Laut aktuellen Schätzungen...