Tesla-Aktie: Attraktive Preisnachlässe locken!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Wieder einmal reduziert Tesla seine Preise, und dieses Mal im großen Umfang. Zwar sind nur die hochpreisigen Model X und Model S betroffen von den jüngsten Anpassungen. Aber bei diesen Modellen fallen die Preise deutlich. In Deutschland variieren die Preisnachlässe je nach Modell bis zu 16 Prozent.

Dadurch ist das Model S nun ab circa 95.000 Euro erhältlich, für welches im Frühjahr noch etwas mehr als 105.000 Euro gefordert wurden. In China und den USA hingegen wurden sogar stärkere Preisreduktionen beobachtet, welche sich auf bis zu 19 Prozent belaufen sollen.

Tesla in Schwierigkeiten?

Ständige Rabatte zeugen nicht unbedingt von hohen Verkaufszahlen, was Anlass zur Sorge gibt. Dazu kommt die Angst der Investoren um die Margen, welche bereits bei den letzten Quartalszahlen nicht mehr so üppig ausfielen wie in früheren...