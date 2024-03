Tesla Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktie von Tesla hat in den letzten Tagen eine deutliche Kurskorrektur erfahren. Am 13.03.2024 verzeichnete das Unternehmen einen Kursverlust von -4,54%, was sich in den vergangenen fünf Handelstagen auf insgesamt -5,13% summiert. Dies hat zu einer eher pessimistischen Stimmung auf dem Markt geführt.

Trotz dieser Entwicklung sind Analysten der Meinung, dass die aktuelle Bewertung der Tesla Aktie nicht angemessen ist. Das wahre Kursziel wird auf 196,90 EUR geschätzt, was einem Potenzial von +27,17% entspricht.

Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten zeigt, dass 9 von ihnen die Aktie als starken Kauf ansehen, während 6 Analysten sie als kaufenswert betrachten, jedoch weniger optimistisch sind. 23 Experten bewerten die Aktie als neutral und empfehlen, sie zu halten. Trotzdem glauben 3 Analysten, dass die Aktie verkauft werden sollte, und 4 Experten sind sogar der Meinung, dass ein sofortiger Verkauf angebracht wäre.

Insgesamt sind also etwa ein Drittel der Analysten immer noch optimistisch hinsichtlich der Tesla Aktie.

Zusätzlich zu diesen Einschätzungen wird das “Guru-Rating” als ein bewährter Trend-Indikator herangezogen, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

Die aktuelle Kursentwicklung von Tesla spiegelt somit eine gewisse Unsicherheit und Uneinigkeit unter den Analysten wider, jedoch gibt es weiterhin Optimismus in Bezug auf das Potenzial der Aktie. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation in den kommenden Handelstagen entwickeln wird.

