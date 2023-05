Tesla-Aktie: Analysten sehen Kursziel bei 153,80 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Tesla-Aktie hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung gezeigt und erreichte gestern ein Plus von +4,72%. Trotzdem sind einige Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Kursziel des Unternehmens bei 153,80 EUR liegt – was einem Abschlag von -14,60% zum aktuellen Preis entspricht.

• Tesla legte am 26.05.2023 um +4,72% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Analysten 153,80 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt mit einer Bewertung von 3,59 unverändert

Während sich einige Experten aufgrund des jüngsten Aufwärtstrends optimistisch zeigen, gibt es auch kritische Stimmen. Von insgesamt 12 Analysten bewerten die meisten die Aktie als stark kaufenswert oder zumindest als Kaufempfehlung. Weniger neutral ist das Urteil nur bei drei Experten: Sie empfehlen einen Verkauf der Aktien.

Dennoch bleibt